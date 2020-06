Processo seletivo IBRAM DF 2020 abre 146 vagas em todos os níveis! Até R$ 3.344,00! – Notícias Concursos

Edital oferece 148 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental (IBRAM) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 148 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Brigadista de Combate a Incêndios Florestais (120 vagas), Supervisor de Brigada (4 vagas) e Chefe de Brigada (24 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.090,00 a R$ 3.344,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 16h do dia 16 de junho de 2020, encaminhado as documentação das seguintes forma:

Preencher o formulário de inscrição disponível no site do Brasília Ambiental, e posteriormente comparecer na Sede do Brasília Ambiental, localizado na SEPN, Nº 511, Bloco C, Edifício Bittar, com a documentação estabelecida no edital, até às 18h da data limite do período de inscrição;

Acessar e preencher o link de inscrição online e optar pelo envio da documentação ao seguinte e-mail: brigada.ibram.df.gov.br;

Os documentos serão recebidos pelo link de inscrição do formulário online, onde o próprio candidato deverá anexar a documentação correspondente com o solicitado pelos itens do questionário do formulário de inscrição, por meio da conta no Google/Gmail.

PROVAS

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante análise de documentação de identificação e análise documental curricular do candidato, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

