Processo seletivo Instituto de Gestão e Humanização IGH abre vagas em todos os níveis – Notícias Concursos

No Estado de Goiás, O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior, sob regime de CLT.

As vagas destinadas são para cargos:

Analista Fiscal Sênior; Eletricista; Assistente de Recursos Humanos; Cirurgião Dentista; Analista de Recursos Humanos; Analista de Departamento Pessoal; Analista de Saúde Bucal; Advogado; Analista de Sistemas; Analista Administrativo Sênior; Auxiliar de Farmácia; Biomédico; Auxiliar de Manutenção; Assistente Administrativo; Auxiliar Operacional; Médico Infectologista; Agente de Portaria; Analista de Compras; Analista de Qualidade; Analista Fiscal; Líder de Higienização; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Médico do Trabalho; Médico Intensivista; Assistente de Departamento Pessoal; Auxiliar de Laboratório; Auxiliar de Serviços Gerais; Enfermeiro; Enfermeiro do Trabalho; Engenheiro Civil; Técnico de Laboratório; Ouvidor; Analista Administrativo; Analista de Compras Pleno; Analista de Compras Sênior; Auxiliar Administrativo; Fisioterapeuta; Médico Neonatologista; Médico Neurologista; Médico Obstetra; Médico Otorrinolaringologista; Motorista; Nutricionista; Recepcionista; Técnico de Enfermagem; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Nutricionista; Analista de Sistemas; Analista Administrativo; Analista Patrimonial; Assistente de Departamento Pessoal; Assistente de Faturamento; Cirurgião Plástico; Maqueiro; Médico Cardiologista; Médico Pediatra; Médico Cirurgião; Oficial de Manutenção; Psicólogo; Técnico de Segurança do Trabalho; Técnico de Refrigeração; Assistente de Qualidade; Assistente Social; Eletricista; Encarregado de Manutenção; Assistente de Faturamento; Auxiliar de Patrimônio; Eletricista; Faturista; Médico Ginecologista; Agente de Portaria; Auxiliar de Farmácia; Instrumentador Cirúrgico; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Jardineiro; Ouvidor; Pedreiro; Pintor; Recepcionista; Supervisor de Higienização; Médico do Trabalho; Médico Nutrólogo; Técnico de Imobilização Ortopédica; Motorista; e Motorista de Ambulância.

As lotações serão nos seguintes locais:

Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Huapa);

Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL);

Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.126,00 a R$ 13.686,00, por carga horária de 12 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de junho a 13 de dezembro de 2020, mediante envio dos documentos exigidos para o e-mail: [email protected]

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Análise documental;

Análise curricular;

Entrevista;

Exame médico admissional.

Demais informações podem ser obtidas por meio do documento oficial disponível para consulta em nosso site.

