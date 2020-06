Processo seletivo Instituto Federal IFMA 2020 tem inscrições até hoje, 16 de junho! – Notícias Concursos

O IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão tem inscrições até hoje, 16 de junho de 2020. Os novos editais (nº 26, 27 e 28/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 16 vagas em cargos de Professor Bolsista com lotação no Campus de São Luís – Monte Castelo.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 26/2020 (06 vagas): Latu sensu especialização em ensino da Matemática, na modalidade a distância.

EDITAL nº 27/2020 (05 vagas): Lato sensu em ensino de Matemática, na modalidade a distância, para atuação nos municípios de Santa Inês, São João dos Patos, Barra do Corda, Caxias e Humberto de Campos.

EDITAL nº 28/2020 (05 vagas): Lato sensu em ensino de Matemática, na modalidade a distância, para atuação nos municípios de São João dos Patos, Barra do Corda, Caxias, Humberto de Campos e Santa Inês

As bolsas ofertam remunerações que variam entre R$ 765,00 a R$ 1.300,00, por carga horária de 20h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de junho de 2020, via formulário eletrônico (26/2020; 27/2020; 28/2020), ou de forma presencial, no Setor de Protocolo, no Campus de São Luís – Monte Castelo, situado na Avenida Getúlio Vargas, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, em dias úteis.

PROVAS

O certame consistirá com apenas análise da ficha de inscrição e dos documentos comprobatórios anexados pelo candidato no ato da inscrição (caráter classificatório); mais prova de títulos (caráter classificatório).

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Instituto Federal.

Informações do concurso