Processo seletivo Instituto Federal IFMT 2020 abre vagas para Professores Substitutos

Edital publicado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) divulgou a abertura de um novo edital (nº 60/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 34 vagas em cargos de nível superior.

As vagas destinadas são para áreas de Matemática – graduação (2); Filosofia (1); Matemática – licenciatura (3); Administração (1); Física (1); Língua Inglesa (1);Engenharia Civil (2); Agronomia/Agricultura (1); Sociologia (1); História – graduação (3); Linguagens (1); Artes (1); Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental (1); História – licenciatura (1); Linguagens – graduação em letras português/inglês ou português/literatura (1); Educação Física (1); Português/Espanhol (2); Informática (1); Engenharia Ambiental (1); Português/Literatura (1); Engenharia Mecânica (1); Topografia (1); Filosofia (1); Português/Inglês (1); Engenharia da Computação (1); Linguagens – licenciatura em letras com habilitação em português e espanhol (1); e Engenharia de Controle e Automação (1).

As lotações serão nos campi Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Cuiabá – Bela Vista, Campus Avançado Diamantino, Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Várzea Grande, Campus Avançado Sinop, São Vicente, Sorriso, Juína, Campus Avançado Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 de junho até o dia 16 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do IFMT.

O processo seletivo consistirá com prova de títulos, experiência docente e apresentação e entrevistas. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso