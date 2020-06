Processo seletivo Instituto Federal IFSP abre vagas para Professores Substitutos – Notícias Concursos

EDITAL publicado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou a abertura de um novo edital (nº 181/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cargos de Professores Substitutos.

As vagas destinadas são para os cargos e áreas:

Boituva: Letras – Português/Inglês (1);

Letras – Português/Inglês (1); Bragança Paulista: Matemática (1);

Matemática (1); Birigui: Eletrônica I (1); Letras – Português/Inglês (1); Mecânica I (1);

Eletrônica I (1); Letras – Português/Inglês (1); Mecânica I (1); Cubatão: Biologia (1); Química (1);

Biologia (1); Química (1); Barretos: Matemática II (1);

Matemática II (1); Hortolândia: Eletroeletrônica (2); Informática I (1); Mecânica II (1);

Eletroeletrônica (2); Informática I (1); Mecânica II (1); Campos do Jordão: Artes (1);

Artes (1); São João da Boa Vista : Gestão (2); Informática II (1);

: Gestão (2); Informática II (1); Caraguatatuba: Matemática (1);

Matemática (1); Votuporanga: Arquitetura (2); Eletrônica II (1); Filosofia (1) e Informática (1);

Arquitetura (2); Eletrônica II (1); Filosofia (1) e Informática (1); Registro: Geografia (1);

Geografia (1); Catanduva: Letras – Português/Inglês (1);

Letras – Português/Inglês (1); Itapetininga: Informática I (3);

Informática I (3); Sertãozinho: Letras – Português/Espanhol (1);

Letras – Português/Espanhol (1); São Paulo: Libras (1);

Libras (1); Tupã: Química (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,92 a R$ 5.831,21, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de junho de 2020, por e-mail prescrito na tabela abaixo, conforme critérios estabelecidos no edital. A taxa de inscrição está fixada em R$ 40,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova de desempenho didático-pedagógico, experiência profissional na área e prova de títulos a ser aplicada por videoconferência (gravada, devido a pandemia). A data e o horária serão divulgados via site oficial do campus em que o candidato concorrerá a vaga.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

