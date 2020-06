Processo seletivo Prefeitura de Almirante Tamandaré PR abre vagas para Professores – Notícias Concursos

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 02 vagas em cargos de Professor de educação básica – anos iniciais e um Professor de educação básica – educação infantil.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.578,49 ou R$ 3.157,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 a 19 de junho de 2020, presencialmente, no Centro Administrativo Vereador Dirceu Pavoni (Auditório Vereador Alido Lindner), situado na Rua Maurício Rosemann, Nº 15, Cachoeira, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O processo seletivo consistirá com apenas provas de títulos (caráter classificatório e eliminatório).

Você Pode Gostar Também:

ATRIBUIÇÕES

Algumas das atribuições dos cargos são as seguintes: acompanhar a realização da aplicação e o registro de dados da avaliação diagnóstica bem como outros instrumentos pertinentes a coordenação (relatórios, pareceres) considerando o educando na sua integralidade, comprometendo-se a entregar as documentações nos prazos estabelecidos. Zelar para que a rotina pedagógica da Unidade Educacional aconteça de maneira tranquila e harmoniosa, de maneira que os diversos momentos (entrada, saídas, recreio, hora do lanche, organização e uso dos espaços, utilização do transporte escolar) se efetivem como oportunidades de ensino e aprendizagem contínuos, entre outras.

Informações do concurso