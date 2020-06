Processo seletivo Prefeitura de Arapiraca AL 2020 encerra inscrições amanhã, 30

Em Alagoas, a Prefeitura Municipal de Arapiraca faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 32 vagas em cargos de nível superior para combate ao Covid-19.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro – Plantonista (14 vagas); Enfermeiro – Diarista (4 vagas) e Médico Clinico (14 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 700,00 e R$ 4.000,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação do currículo, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

MÉDICO CLÍNICO: Prestar assistência Médica; estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica nas ações de enfrentamento ao coronavirus (covid-19); realização de procedimento de intubação orotraquial; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento clínico; Realizar registros nos prontuários; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa; participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente;

ENFERMEIRO PLANTONISTA: Planejar, executar, supervisionar, dirigir, coordenar e controlar trabalhos de enfermagem voltados às intercorrências mais complexas da área no enfrentamento ao coronavirus (covid-19). Realização do Teste Rápido e coleta de RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction)- transcrição reversa seguida de

reação em cadeia da polimerase; Superintender os serviços dos técnicos de enfermagem.

ENFERMEIRO DIARISTA: Planejar, executar, supervisionar, dirigir, coordenar e controlar trabalhos de enfermagem; Realização do Teste Rápido e coleta de RT-PCR (do inglêsreversetranscriptase polymerase chain reaction) – transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase Superintender os serviços dos técnicos de enfermagem.

Preencher fichas, fiscalizar a limpeza de instalações médico-hospitalares. Acompanhar, controlar e comunicar resultados. Chefiar unidades de trabalho.

