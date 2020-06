Processo seletivo Prefeitura de Corupá SC 2020 encerra inscrições hoje, 15 de junho! – Notícias Concursos

A Prefeitura Municipal de Corupá em Santa Catarina, tem inscrições até hoje, 15 de junho de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado visa formar cadastro reserva em cargos de níveis médio/técnico e de nível superior na autarquia municipal.

A vagas destinadas são para os cargos de Engenheiro Civil e Técnico Agrícola. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.812,12 e 6.229,72, por carga horária de 35 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de junho de 2020, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Getúlio Vargas, Nº 443, Centro, no horário das 7h às 13h, , mediante entrega da ficha de inscrição acompanhada da documentação exigida, ou via internet, no email: [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos e e tempo de serviço, conforme critérios estabelecidos especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS (descrição resumida)

ENGENHEIRO CIVIL: • Analisar solicitações para a instalação de atividades comerciais, verificando a adequação do uso e da edificação, à legislação municipal vigente; • Analisar projetos de construções de edificações, implantação de loteamentos e parcelamento do solo, verificando quanto a adequação dos mesmos à lei municipal vigente; • Efetuar o atendimento do público em geral e de profissionais atuantes na área de construção civil, prestando informações com base na legislação municipal vigente, nos dados cadastrais e nos procedimentos da Secretaria; • Realizar vistorias técnicas em obras de edificações, loteamentos e faixas de drenagem, verificando quanto à adequação dos mesmos aos projetos aprovados e à legislação municipal vigente; • Realizar vistorias técnicas em terrenos, áreas e imóveis, visando a conferir quanto às características físicas, topográficas e a adequação para execução de obras de construção civil.

TÉCNICO AGRÍCOLA: Prestar assistência e orientação aos agricultores e criadores, bem como auxiliar no tratamento no trabalho de defesa sanitária animal e vegetal; • Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre meios de defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas plantas; • Realizar culturas experimentais através de plantio de canteiros, bem como cálculos de adubação e preparo da terra; • Informar aos agricultores sobre a conveniência da introdução de novas culturas e equipamentos indicados para cada lavoura, bem como a manutenção e conservação dos mesmos; • Orientar os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos de vacinação, de criação e contenção de animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e desinfecção de estábulos, baias, tambos.

Informações do concurso