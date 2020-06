Processo seletivo Prefeitura de Curitibanos SC 2020 tem EDITAL suspenso – Notícias Concursos

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Curitibanos retifica novamente edital de concurso e processo seletivo que tem por objetivo preencher 23 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o processo seletivo foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

EDITAL nº 01/2020 (concurso): Técnico Desportivo (1); Médico Pediatra (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Professor de Ensino (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Servente/ Merendeira (1); Servente de Limpeza (1); Auxiliar de Consultório Odontológico (1); Psicólogo (1); Monitor de Educação Infantil (1); Médico Clinico Geral (2); e Eletricista (1).

EDITAL nº 01/2020 (processo seletivo): Auxiliar de Consultório Odontológico (1); Técnico em Enfermagem (1); Odontólogo (1); Médico Clínico Geral (2); Médico Pediatra (1); Servente de Limpeza (1); Enfermeiro (1); e Médico Psiquiatra (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 660,36 e R$ 17.512,84, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 14h do dia 10 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora We Do. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O certame consistirá nas seguintes etapas:

Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos;

Prova prática;

Prova de títulos.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.



