Processo seletivo Prefeitura de João Neiva ES tem EDITAL retificado! Até R$9mil! – Notícias Concursos

A Prefeitura Municipal de João Neiva no Espírito Santo, retifica edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração nos requisitos correspondentes ao cargo Médico da Estratégia Saúde da família (veja aqui).

As vagas destinadas são para os cargos de monitor de transporte escolar; motorista de ambulância; operador de máquinas I; trabalhador braçal I; médico da estratégia da família; farmacêutico; motorista de transporte escolar; e motorista de veículos leves e pesados.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.042,56 a R$ 9.000,00, mais R$ 250,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 19 de junho de 2020, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na Rua Pedro, nº 60, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova de títulos e prova prática (caráter eliminatório e classificatório) para os cargos de motorista de transporte escolar, operador de máquinas I, motorista de ambulância e motorista de veículos leves e pesados. As avaliações serão aplicadas no dia 28 de junho de 2020

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

