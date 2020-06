Processo seletivo Prefeitura de Sengés PR 2020 abre 50 vagas para Estagiários – Notícias Concursos

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Sengés via Centro de Integração de Estudantes (Estágios CIN), faz saber aos interessados aos a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 50 vagas de nível superior.

As oportunidades são para estudantes nas áreas de de ensino médio (11) e de nível superior, nos cursos de administração (7); engenharia florestal ou agronomia (1); gestão de recursos humanos (1); direito – à partir do 5º período (2); educação física (2); engenharia civil ou arquitetura – à partir do 7º período (1); ciências contábeis (1); sistema de informação (4); e pedagogia (20).

Os salários de bolsa-auxílio variam entre R$ 550,00 e R$ 700,00, mais R$ 50,00 de vale-transporte, por carga horária diárias.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 2 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial no site do Estágios CIN. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova objetiva de conhecimentos (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático e conhecimentos gerais; mais qualificação final de de requisitos e assinatura do termo de compromisso de estágio (caráter eliminatório).

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 06 de julho aos ensino médio e 07 de julho de aos candidatos de nível superior, ambas no horário das 10h às 11h. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso