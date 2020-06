Processo seletivo Prefeitura de Sooretama ES abre vagas na área da saúde – Notícias Concursos

No Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Sooretama divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis técnico e superior na Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro de ESF – Estratégia Saúde da Família; Técnico em Enfermagem; e Médico ESF – Estratégia Saúde da Família. Os salários oferecidos

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial, mediante envio da ficha de inscrição (anexo V do edital) e dos documentos exigidos no edital, para o email: [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

7. DA ANÁLISE CURRICULAR

7.1. A análise Curricular será realizada pela Comissão no dia 15 de junho de 2020, dos dados declarados na Ficha de Inscrição, e pelos documentos anexados pelo Candidato.

7.2. A Análise Curricular visa selecionar o melhor do Candidato a partir do nível de escolaridade, conhecimentos específicos e experiência profissional, devidamente comprovados, de acordo com a Função Temporária a que concorre, e conforme os dados curriculares informados e preenchidos pelo Candidato no ato da inscrição.

7.3. Na Análise Curricular serão avaliadas as competências, habilidades, nível de escolaridade; experiência acumulada, conhecimentos específicos, para cada Função Temporária

