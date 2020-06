Processo seletivo Prefeitura de Tapurah MT abre vagas para nível fundamental e superior – Notícias Concursos

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Tapurah via Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental e superior.

As vagas destinadas são para os cargos: Professor – Geografia; Professor – Matemática; Professor – Pedagogia; Professor – História; Apoio Administrativo de Nutrição Escolar; Motorista de Veículos Pesados; Operador de Máquinas Pesadas II; Técnico Esportivo; Motorista de Ônibus; Apoio Administrativo de Manutenção da Infraestrutura; Agente de Serviços Gerais; Operador de Máquinas Pesadas I; Mecânico; Operador de Máquinas Pesadas III; e Agente de Serviços Públicos.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.255,27 a R$ 4.056,66, por jornada de trabalho de 30 e 40 horas semanis.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 10 a 19 de junho de 2020, presencialmente, no prédio da Prefeitura, na sala da Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, localizado na Avenida Rio de Janeiro, Nº 125, Centro, no horário das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos;

Prova de títulos para alguns cargos;

Prova prática para alguns cargos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 21 de junho de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso