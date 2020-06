Processo seletivo Prefeitura Municipal de Jaciara MT 2020: Último dia de inscrição!

A Prefeitura Municipal de Jaciara MT tem inscrições até às 23h59min de hoje, 26 de junho de 2020. O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 131 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior para combate ao Covid-19.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Social (2); Atendente de Consultório Dentário (3); Fonoaudiólogo (1); Médico (12); Odontólogo (5); Oficial Administrativo (15); Agente de Fiscalização Sanitária (15); Agente de Serviços Gerais (15); Vigia (4); Operador de Veículos e Máquinas 1 (6); Psicólogo (1); Bioquímico (2); Enfermeiro (12); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (2); Técnico de Enfermagem (30); Técnico de Radiologia (4). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.041,01 e R$ 5.610,00, por carga horária de 20 e 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 26 de junho de 2020, via formulário que consta no anexo III do edital, devidamente preenchido e assinado para o e-mail [email protected] Não haverá taxa.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de títulos e experiências profissionais (caráter classificatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Jaciara MT

: Prefeitura Municipal de Jaciara MT Banca organizadora : prefeitura

: prefeitura Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 131

: 131 Remuneração : R$ 1.041,01 e R$ 5.610,00

: R$ 1.041,01 e R$ 5.610,00 Inscrições : até 26 de junho de 2020

: até 26 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : gratuita

: gratuita Provas : títulos

: títulos Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020 (pag 113 a 121)

Fonte: Notícias Concursos