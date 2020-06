Processo seletivo Prefeitura Municipal de Planalto PR abre vagas na área da saúde – Notícias Concursos

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Planalto divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Enfermagem; Fonoaudiólogo; Psicólogo; Agente de Combate à Endemias; e Nutricionista. Os salários oferecidos variam entre de R$ 1.301,66 a R$ 3.633,75, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de junho de 2020, presencialmente, no Centro de Múltiplo Uso, locali na rua Soledade, nº 720, Centro.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos e aperfeiçoamento profissional, (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO (resumida):

Você Pode Gostar Também:

Nutricionista: Atender consultas individuais das pessoas encaminha das pela Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistente Social. Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ ou programas de alimentação e nutrição para alunos, propor e coordenar a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, em estabelecimentos escolares, entre outras;

Agente de Combate à Endemias: Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; executar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde; identificar casos suspeitos dos agravos e doenças agravos à saúde e encaminhar, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, comunicando o fato à autoridade sanitária responsável, entre outras.

Psicólogo: Atendimento a pacientes portadores de problemas psicológicos diversos, participar da elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais a saúde. Entre outras, as atividades incluem: atendimento individual com acompanhamento pessoal e familiar, buscando o desenvolvimento e correção dos problemas apresentados, entre outras.

Auxiliar de Enfermagem: Executar tarefas junto ao público, prestar serviços gerais de enfermagem. Coordenar e executar projetos específicos da área, sob a supervisão da enfermeira. Prestar atendimento específico de competência e/ou fazer o encaminhamento necessário na solução da dificuldade do paciente. Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário, entre outras.

Fonoaudiólogo: Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias. Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações. Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado, entre outras.

Informações do concurso