Processo seletivo Prefeitura Municipal de Tapurah MT 2020 tem EDITAL retificado – Notícias Concursos

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Tapurah via Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, retifica edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração nos requisitos específicos exigidos no cargo de Técnico Esportivo, além de modificações no conteúdo programático para alguns cargos.

As vagas destinadas são para os cargos: Professor – Geografia; Professor – Matemática; Professor – Pedagogia; Professor – História; Apoio Administrativo de Nutrição Escolar; Motorista de Veículos Pesados; Operador de Máquinas Pesadas II; Técnico Esportivo; Motorista de Ônibus; Apoio Administrativo de Manutenção da Infraestrutura; Agente de Serviços Gerais; Operador de Máquinas Pesadas I; Mecânico; Operador de Máquinas Pesadas III; e Agente de Serviços Públicos.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.255,27 a R$ 4.056,66, por jornada de trabalho de 30 e 40 horas semanis.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 10 a 19 de junho de 2020, presencialmente, no prédio da Prefeitura, na sala da Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, localizado na Avenida Rio de Janeiro, Nº 125, Centro, no horário das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos;

Prova de títulos para alguns cargos;

Prova prática para alguns cargos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 21 de junho de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso