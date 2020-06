Processo seletivo SAMAE de Brusque SC 2020 encerra inscrições nesta terça-feira, 16! – Notícias Concursos

Em Santa Catarina, O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) da cidade de Brusque, tem inscrições até às 17h de hoje, 16 de junho de 2020. O edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis fundamental e médio.

As oportunidades são para os cargos de Operador de Máquinas (1 vaga); Servente de Serviços Gerais (1 vaga); Agente Hidráulico (1 vaga); Agente de Obras (1 vaga); e Eletricista (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.383,15 a R$ 3.269,68, mais R$ 330,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de junho de 2020, de forma presencial no Samae de Brusque, localizado na Rua Doutor Penido, Nº 297, Centro, junto ao Parque Leopoldo Moritz, no horário das 12h30 às 17h30, conforme entrega de documentação comprobatória especificada.

PROVAS

O processo seletivo contará comprovação de tempo de serviço (para todos) e prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, Agente de Obras e Agente Hidráulico. As avaliações serão aplicadas nos dias 20 e 21 de junho de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

AGENTE HIDRÁULICO

Instalar e consertar redes de distribuição, adutoras, conexões, válvulas e equipamentos hidráulicos, ligações domiciliares de água; Fazer instalação de água, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em geral; Sinalizar as vias onde estão sendo realizados os trabalhos; Executar a abertura e fechamento de valas, com a remoção do pavimento reaterro e apiloamento da vala; Executar nas dependências da Autarquia, conserto de válvulas torneiras e providenciar a substituição de tubos; Executar ligações domiciliares, ampliação de redes e consertos de redes e consertos de ligações, tanto de água; Efetuar mudanças de ligações, instalações e retiradas de hidrômetros das ligações domiciliares; Relacionar e especificar tipo e quantidade de materiais necessários aos serviços e providenciar a retirada do almoxarifado; entre outras funções.

AGENTE DE OBRAS

Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e outros, para obter a cor e quantidade desejada; Realizar levantamento das necessidades de materiais, ferramentas entre outros, sempre que solicitado; Pintar paredes, tetos, assoalhos, árvores, muros, ruas, pontes, palcos, palanques, móveis, entre outros, observando as medidas, a posição e o estado da superfície a ser pintada; Executar trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando, instalando, pregando, colando, encaixando, montando, reformando peças ou conjuntos de madeira para edificações, veículos, mobiliário, cenários, entre outros, bem como para manutenção e/ou reformas; Auxiliar na construção e montagem das armações de madeira dos edifícios, pontes galpões, viveiros e obras públicas diversas, utilizando processos e ferramentas adequadas; entre outras funções.

OPERADOR DE MÁQUINAS

Operar e manter em condições de funcionamento retroescavadeiras, páscarregadeiras, caminhão hidrojato, caminhão valeteiro e outras máquinas; Operar retroescavadeiras, e outras máquinas pesadas, destinadas à abertura de valas e terraplenagens; Operar pás-carregadeiras; Operar caminhão equipado com hidrojato e vácuo destinado à desobstrução de redes de esgoto; Conduzir máquinas e equipamentos aos locais de operação; Realizar reparos de emergência nas máquinas; Zelar pela limpeza e conservação da máquina; Comunicar ao superior imediato, os defeitos de funcionamento apresentados pela máquina; Preencher relatório diário de funcionamento da máquina; Verificar e controlar o nível do óleo e da água; Respeitar normas de trânsito; entre outras funções.

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral em edificações da autarquia para manter as condições de higiene e conservação das mesmas; Executar trabalhos de limpeza, varrendo, lavando, espanando, aspirando, polindo e encerando dependências, móveis, utensílios e instalações da Autarquia, a fim de manter a higiene e a boa aparência dos locais; Limpar banheiros, com produtos adequados, recolhendo papéis dos cestos e reabastecendo-os com papel higiênico, toalhas de papel, com a finalidade de mantê-los em perfeita higiene e condições de uso; Utilizar os equipamentos de proteção individual ou coletivo (EPI’s), solicitando sua reposição ou manutenção, visando manter sua segurança e a boa imagem da Autarquia; Fazer café/chás entregando e recolhendo garrafas térmicas, nos setores conforme determinação superior; Guardar, organizar e transportar pequenos objetos; Executar outras tarefas correlatas as acima descritas; entre outras funções.

ELETRICISTA

Planejar as atividades de trabalho, detalhando tarefas, definindo recursos humanos e materiais, analisando a viabilidade econômica e financeira, bem como condições técnicas, econômicas e ambientais, elaborando procedimentos, interpretando normas, realizando testes, aplicando ferramentas de qualidade, visando garantir a qualidade do trabalho/serviço e/ou produto; Executar serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos elétricos; Executar a manutenção preditiva, preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos elétricos; Examinar máquinas, instalações e equipamentos elétricos, valendo-se dos planos de montagem, especificações e de instrumentos adequados, para localizar e identificar defeitos; entre outras funções.

