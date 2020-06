Processo seletivo SEED PR 2020 encerra inscrições nesta sexta-feira, 05 de junho! – Notícias Concursos

A Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed PR) tem inscrições até hoje, 05 de junho de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 30 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Apoio Educacional Especializado (Paee), Professor Guia-Intérprete e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Tils); Professor; Professor Pedagogo e Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC), Professor de Apoio Educacional Especializado (Paee), Professor Guia-Intérprete e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Tils).

RETIFICAÇÃO

houve alteração nos locais de atuação que estão listado para a seleção.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 de maio (a partir do dia 29 de maio) até às 17h do dia 05 de junho, mediante preenchimento de formulário online, no site da Seed.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos referentes à escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço, conforme disposto nos anexos do edital.

A seleção é válido até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso