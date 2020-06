Processo seletivo SEPLAG AC 2020 tem inscrições prorrogadas novamente – Notícias Concursos

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Estado do Acre, retifica edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 392 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o novo documento de retificação (retificação IV), o processo seletivo teve suas inscrições prorrogadas e os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever vai até o dia 26 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Seplag.

As vagas destinadas são para os cargos de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (134 vagas); Ensino Médio (32 vagas); Educação Infantil (26 vagas); e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (200 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.164,67, por carga horária de 25 a 30 horas semanais.

As lotações serão as cidades de Mâncio Lima, Manoel Urbano, Tarauacá, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jodão, Rodrigues Alves, S. R. Purus, Sena Madureira, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular, de títulos e experiência na área de atuação. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso