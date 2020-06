Processo seletivo Unimed de Santa Maria RS abre vagas na área da saúde – Notícias Concursos

Edital tem 22 vagas em diversas especialidades para o cargo de Médico e salários de

No Estado do Rio Grande do Sul, a Unimed de Santa Maria divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 22 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Médico nas áreas de Cirurgião Plástico (2); Dermatologista (2); Endocrinologista (3); Pediatra (2); Pneumologista (1); Psiquiatra (1); Anestesiologista (2); Cardiologista (1); Cirurgião de Mão (1); Ginecologista/Obstetra (3); Infectologista (1); Neurocirurgião (1); Neurologista Clínico (1); e Oftalmologista (1);

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 03 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundatec. O valor da inscrição será de R$ 500,00.

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos específicos e legislação; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 02 de agosto de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

