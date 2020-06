Processo seletivo Universidade Federal UNILA PR tem um de seus dois EDITAIS retificado – Notícias Concursos

No Estado do Paraná, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) retifica um dos editais (nº 133 e 152/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 23 vagas em cargos de Professores Visitantes e/ou Visitantes Estrangeiros.

Conforme o documento de retificação, houve alteração na titulação mínima exigida para um dos cargos ofertados no edital nº 133/2020, na área/subárea de química/ensino de química e química geral (veja aqui).

As oportunidades são para áreas:

EDITAL nº 133/2020 (20 vagas):

engenharia de materiais – materiais (1);

engenharia de materiais – materiais cerâmicos (1);

áreas/subáreas de ciências humanas/ciência política, sociologia, políticas públicas (1);

ciências biológicas e/ou medicina II e/ou ciências da saúde/genética humana e médica e/ou virologia e/ou bacteriologia e/ou micologia e/ou doenças infecciosas e parasitárias (1);

engenharias/engenharia química (2);

engenharia física ou física/engenharia física ou engenharia de controle e automação ou engenharia elétrica ou engenharia mecatrônica ou engenharia de materiais ou engenharia aeroespacial ou engenharia da computação (1);

engenharia de materiais – materiais poliméricos (1);

ciências biológicas e/ou ciências da saúde/farmacologia e/ou farmacotecnia (1);

ciências sociais aplicadas/administração, administração pública, gestão pública (1);

ciências biológicas e/ou zootecnia/genética e/ou genética e melhoramento dos animais domésticos e/ou biotecnologia (1);

química/ensino de química e química geral (1);

serviço social/política social e serviço social (1);

matemática/matemática pura, matemática aplicada ou educação matemática (2);

agronomia/fitossanidade e fitotecnia (1);

química/química analítica (1);

geografia/cartografia e ensino de geografia (1);

história/estágio obrigatório (1);

geografia/ensino geografia (1)

EDITAL nº 152/2020 (03 vagas):

saúde coletiva/gestão em saúde e atenção em saúde (1);

seguintes áreas/subáreas discriminadas: desenvolvimento rura; l (1);

história/teoria e filosofia da história (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 28 de junho, no endereço eletrônico oficial do site UNILA. A taxa de inscrição está fixado em R$ 215,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova didática; avaliação da proposta de atuação acadêmica; mais avaliação curricular. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso