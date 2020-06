Procura por candidatos com CNPJ aumenta durante a pandemia; entenda a diferença entre PJ e CLT – Notícias Concursos

Mais candidatos aceitam contratação por PJ durante a pandemia do novo coronavírus

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus está fazendo o mercado de trabalho passar por mudanças. A empresa de tecnologia para recursos humanos Revelo mostrou que, em março, quando a quarentena começou, houve crescimento de 27% no número de candidatos que buscavam vagas com contratação PJ (pessoa jurídica).

Quanto às empresas, houve aumento de 36% no número de contratações para essa modalidade. Há diferença entre a contratação com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para a carteira assinada. O profissional PJ não possui direitos trabalhistas como seguro-desemprego, FGTS e 13º salário. A falta desses direitos trabalhistas ocorre pela falta de vínculo formal com a empresa.

Quem tem emprego no modelo CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) tem carteira assinada, 13º, FGTS, férias remuneradas e outros benefícios. Mas há empresas que escolhem contratar funcionários como pessoas jurídicas, que têm CNPJ.

Quem é contratado como PJ tem empresa em seu nome e presta serviços emitindo notas fiscais. Como não é uma relação de emprego, os benefícios citados anteriormente não valem para esse modelo. Entre os profissionais com CNPJ estão inclusos os microempreendedores individuais (MEIs) e os microempresários (MEs).

A diferença entre MEIs e MEs está no faturamento anual, número de funcionários, atividades e regime de tributação.