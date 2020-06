Professores e servidores da Bahia recebem atendimento psicológico on-line – Notícias Concursos

Em momentos de incertezas devido ao cenário de pandemia do novo coronavírus, professores e servidores da rede estadual de ensino da Bahia estão recebendo atendimento psicológico on-line por meio doPrograma de Atenção à Saúde e Valorização do Professor, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), com uma equipe de psicólogos disponível.

O procedimento, autorizado pelo Conselho de Psicologia, visa continuar proporcionando auxílio e cuidado emocional aos educadores, considerando o período de isolamento social. Até o momento, já foram realizadas 551 consultas on-line de acolhimento e apoio psicológico.

A superintendente de Recursos Humanos da SEC, Maria do Rosário Muricy, falou sobre o atendimento como um serviço essencial para a promoção da saúde dos profissionais da Educação. “Diante deste momento atípico que estamos vivenciando, de reclusão e mudanças na rotina, a equipe de psicólogos do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor foi ampliada e, além disso, a forma de atendimento foi reorganizada. Estamos realizando atendimento on-line para os professores e servidores de toda rede estadual de ensino. Para isso, a atuação do programa, que já existe há 11 anos, foi ampliada para atender os profissionais neste momento”, ressaltou.

Sobre o programa

O Programa de Valorização e Saúde do Professor tem a proposta de reabilitar, prevenir e promover a saúde do docente, prestando assistência e apoio a esses profissionais no desempenho de suas atividades. O programa oferece serviços gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Serviço Social e Psicologia. O programa vem promovendo, ainda, campanhas, a exemplo do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio; Outubro Rosa e Novembro Azul, realizadas em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB).