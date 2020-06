Foi anunciado na manhã desta quarta-feira (03) que o programa Realidade, que acontece de segunda a sexta na Penedo FM, com apresentação de João Lucas, terá também um novo formato em horário e data diferenciada.

Seguindo uma tendência de outros programas radiofônicos, o Realidade, a partir do dia 15 de junho se transformará no Realidade Na TV, sendo exibido no Youtube, Facebook e Instagram, a partir das 19h, todas as segundas.

A inovação não irá parar por aí. Além da apresentação ao vivo com o âncora do programa, uma série de reportagens em vídeos, produzidas por Hélio Palito e Nycolas Teles, fará o complemento perfeito no programa jornalístico.

Para assistir no Youtube, basta acessar clicando aqui e se inscrever. Você também pode e deve ativar o sininho de notificação para que sempre que o programa entre ao vivo, você seja notificado instantaneamente.

Já em outras redes sociais, o programa será transmitido ao vivo no Instagram e Facebook do apresentador.

Da Redação