Projeto Integração Docente abre matrículas para cursos – Notícias Concursos

Professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre educação a distância podem se inscrever nos quatro cursos de extensão on-line oferecidos pelo Caed/UFMG sobre a temática: Introdução à EaD, Noções Básicas de Direitos Autorais, Introdução à Acessibilidade na EaD e Introdução à Webconferência na EaD.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta segunda-feira, 22, por meio do site do projeto Integração Docente. Elas ficarão abertas até 3 de julho ou até o preenchimento das vagas – 100 para cada opção.

As formações têm carga horária de 15 horas, que podem ser cumpridas durante o período de 22 de junho a 22 de julho, e são autoinstrucionais, ou seja, não contam com o acompanhamento de um tutor. Os inscritos que concluírem o curso com o aproveitamento mínimo definido pela coordenação receberão certificado.

A ação integra a programação do programa Integração Docente: ações formativas para as práticas pedagógicas, iniciativa promovida pela Pró-reitoria de Graduação, por meio do GIZ, Caed e Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), para auxiliar docentes da UFMG a utilizar recursos pedagógicos virtuais para o desenvolvimento de suas disciplinas durante o período de pandemia de Covid-19.

Você Pode Gostar Também:

Retorno gradual

Na última quarta-feira, 17, o Ministério da Educação (MEC) publicou portaria que autoriza a prorrogação, até dezembro, da substituição de aulas presenciais pelas ministradas por meios digitais. Antes mesmo da medida, a Universidade vem dedicando esforços para propor, em conjunto com os vários segmentos da comunidade acadêmica, alternativas para o retorno gradual das atividades, de forma segura e inclusiva.

O programa já organizou dois fóruns para discutir o impacto da doença sobre o ensino superior e o planejamento da retomada das aulas, ofertou uma oficina e um webinar sobre a plataforma Moodle. Novos eventos e capacitações ocorrerão nos próximos meses.

Mais informações sobre as atividades do projeto estão disponíveis na página da iniciativa.