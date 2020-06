Quais as mudanças no Vasco na escalação do último jogo pré-pandemia para o provável time de hoje? Confira;

A primeira vem logo no comando técnico: sai o veterano Abel Braga e entra novato Ramon Menezes, que fez (ou preciso fazer) 10 modificações no time titular em relação ao grupo que disputou a última partida do clube, no dia 15 de março de 2020, contra o Fluminense.

Agora, o Alvinegro de Ramon Menezes deve ir para o duelo, no 4-4-2, com: Fernando Miguel; Pikachu, Castán, Ricardo Graça, Henrique; Fellipe Bastos, Andrey, Bruno César, Benítez; Talles Magno e Cano.

Vale destacar que o Vasco perdeu o atacante Marrony, que foi para o Atlético-MG, mas ganhou o ‘reforço’ de Talles Magno, que se recuperou de lesão, e que alguns jogadores ainda não têm condições de jogo, como Ramon, Werley, Breno e Guarín, e que por isso estão fora.

