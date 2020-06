Quais as principais causas para o auxílio emergencial ser considerado inelegível? – Notícias Concursos

Alguns cadastros para o auxílio de R$ 600 são considerados inelegíveis

A resposta do auxílio emergencial segue sendo aguardada por milhões de brasileiros. Até agora, 112,5 milhões de cadastros já foram analisados. Destes, 59,3 milhões foram aprovados e 36,9 milhões foram considerados inelegíveis.

Os pedidos feitos em maio continuam sendo processados. A Dataprev afirma que eles devem ser finalizados ainda esta semana. Em alguns casos, a recusa se dá mas pode ser contestada. Em outros, os cadastros são feitos por pessoas que não cumprem os requisitos para receber o benefício.

De acordo com a Dataprev, os principais motivos para o cadastro ser recusado são:

Empregados com carteira assinada; menores de 18 anos; cidadão que recebe seguro desemprego; aposentado ou pensionista do INSS; cidadão que recebe outros benefícios, com exceção do Bolsa Família; cidadão com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018; renda familiar por mês maior que R$ 3.135 (três salários mínimos); renda mensal por pessoa da família de R$ 522,50 (meio salário mínimo); CPF irregular; CPF de pessoa falecida; cadastro feito em site ou aplicativo que não o oficial; cadastro como “mãe solteira” de cidadã casada; mais de duas pessoas recebendo o auxílio de R$ 600.

O cadastro e seu andamento podem ser acompanhados no site do Dataprev.