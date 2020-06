qual a diferença e qual área seguir? – Notícias Concursos

Ajudar a galera de humanas a fazer miçanga ou ajudar a galera de exatas a socializar? Esse é o dilema de duas páginas famosas do Facebook que brincam com os estereótipos das áreas de estudo. Mas afinal, é melhor fazer humanas ou exatas?

Entender sobre as áreas do conhecimento é indispensável na hora de escolher um curso superior. Muitos estudantes acabam perdidos em meio a tantas opções. Por isso, vamos te ajudar!

Humanas e exatas: o que são?

As Ciências Humanas têm como foco o estudo social. O termo “humanas” é utilizado porque estas ciências estudam o humano como indivíduo e como sociedade. Utilizam análises gráficas de aspectos sociais, históricos, econômicos e políticos dos grupos e sociedades.

As Ciências Exatas são os campos de estudo voltados para o cálculo, medições e expressões matemáticas. O foco é na resolução de problemas utilizando a matemática e fornecendo resultados lógicos e precisos.

Para você entender melhor, veja um resumo das principais características de cada área:

Áreas de estudo

Humanas: Através de dados e análises de acontecimentos históricos, as ciências humanas buscam compreender o movimento das estruturas sociais e da cultura.

As Ciências Humanas são focadas na análise de questões mais abstratas e as reflexões são sobre história, linguagem e sociedade. É indispensável ter gosto pela leitura e interpretação de textos e fatos, além de ter a habilidade de observar o mundo a partir de diferentes pontos de vista.

Exatas: As Ciências Exatas exigem uma boa capacidade de raciocínio lógico e habilidade com números. Quem estuda e trabalha na área lida com a necessidade de resolver problemas rapidamente, usando cálculos e medições.

Matérias Relacionadas

Humanas – História, Geografia, Filosofia e Sociologia, além de Português e Literatura.

Exatas – Matemática, Física e Química.

Cursos superiores de cada área

Humanas: Linguística, Artes Plásticas, Cinema, História, Direito, Relações Públicas, Ciências Sociais, Ciência Política, Comunicação Social, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Pedagogia, Teologia, Artes Cênicas.

Exatas: Matemática, Sistemas de Informação, Programação, Engenharias, TI, Oceanografia, Geologia, Ciências da Computação, Economia, Estatística, Física e Química.

Cursos que mesclam as duas áreas

Arquitetura, Design, Administração, Medicina, Medicina Veterinária, Educação Física, Nutrição.

Profissões de cada área

Profissões de Humanas – Advogado, Historiador, Jornalista, Teólogo, Professor, Antropólogo, Filósofo, Escritor, Cineasta, Publicitário, Sociólogo etc.

Profissões de Exatas – Engenheiro, Economista, Contador, Estatístico, Matemático, Cientista, Médico, Veterinário, Educador Físico, Nutricionista, etc.

Humanas ou Exatas: qual área é melhor?

Tanto as ciências humanas como as ciências exatas são fundamentais para a sociedade. Ser um bom profissional e deixar uma marca no mundo tem a ver apenas com a sua dedicação e vontade de fazer o melhor.

Na hora de escolher entre humanas ou exatas, evite estabelecer uma relação de superioridade e inferioridade entre elas. Afinal, não existe área melhor, existe a área que pode ser melhor para você.

É importante pensar sobre isso para entender que o mais importante nesta escolha é decidir em qual campo de estudo você vai se dar melhor. Assim, você evita escolher um curso apenas pelo status ou retorno financeiro que ele pode trazer.

Claro que o dinheiro é importante, mas utilizar suas habilidades da melhor maneira possível e ser feliz no trabalho é tão importante quanto.

Como descobrir se sou de humanas ou exatas?

Antes de escolher entre humanas ou exatas, é preciso analisar o que interessa para você.

Como é a sua personalidade? Quais eram suas matérias preferidas na escola? Quais são seus hobbies, músicas favoritas, séries que você faz maratona, livros que gosta de ler? O que realmente faz você se empolgar?

Analise também as suas habilidades. Para descobrir isso, peça a ajuda da sua família e amigos. Às vezes as outras pessoas percebem coisas em nós mesmos que não fazíamos ideia!

Faça um ranking com as suas características e gostos para encontrar pontos em comum entre eles. Isso pode ser o começo do caminho em direção ao campo de estudo que é a sua cara.

Além disso, leve em consideração as profissões de cada área e analise se você gostaria de trabalhar em alguma delas. Você também pode fazer um ranking de profissões, que tal?

Teste de Humanas e Exatas

Se você se encaixa no perfil de humanas, provavelmente responderá sim para a maioria das perguntas:

Você gosta de ler?

Você se considera uma pessoa reflexiva?

Você gosta de analisar a sociedade?

Você gosta de história?

Você gosta de arte?

Se o seu perfil é de exatas, sua resposta provavelmente será afirmativa para a maioria das perguntas abaixo:

Você gosta de matemática?

Você se interessa por inovações tecnológicas?

Você gosta de resolver problemas práticos?

Você gosta de desmontar aparelhos e saber como eles funcionam por dentro?

O seu perfil não precisa necessariamente ser de uma área ou de outra. Portanto, você deve levar em conta seus objetivos de vida, que tipo de carreira e quais funções você gostaria de ter no trabalho.

Além disso, cada área de estudo tem particularidades que só quem está inserido no contexto conhece. Vale a pena gastar um tempo pesquisando sobre os cursos e áreas que chamaram a sua atenção.

Você também pode e deve conversar com as pessoas que fazem ou fizeram o curso que te interessou. Elas podem dar mais informações e detalhes que talvez você não encontraria no Google.