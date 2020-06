Quando a 3ª parcela do auxílio emergencial será paga? – Notícias Concursos

Quarta e quinta parcela foram anunciadas esta semana

Ontem, 9 de junho, o ministro da Economia Paulo Guedes confirmou que o auxílio emergencial terá quarta e quinta parcelas. Mas as novas parcelas devem ser menores que R$ 600 – ou R$ 1.200, no caso de mães solteiras.

No último dia 5 de junho, Waldery Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, afirmou que o objetivo do governo é pagar mais duas parcelas de R$ 300. Já o presidente Bolsonaro afirmou que, se houver redução do salário dos deputados, ele aceita pagar “até R$ 1.000”. O presidente alegou que não há possibilidade de continuar arcando com o custo de parcelas de R$ 600 para os trabalhadores mais vulneráveis durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

O auxílio de R$ 600 começou a ser pago dia 7 de abril. Parte dos beneficiários já receberam as duas primeiras parcelas, embora milhões ainda não tenham recebido nada. O pagamento da terceira parcela para o primeiro grupo tem previsão de início para dia 17 de junho.

Apesar da quarta e quinta parcela já terem sido anunciadas, ainda não há data de previsão para início de pagamento delas. Os milhões de brasileiros que continuam com cadastro em análise também ainda não têm previsão de quando as informações serão processadas.

Paulo Guedes também revelou que o governo deseja incluindo o auxílio emergencial no Renda Brasil, programa que terá intenção de unificar programas sociais.