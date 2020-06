Questão comentada: A crase em concursos públicos

Há anos, a disciplina que mais reprova candidatos nos concursos públicos é a de Língua Portuguesa. Entre as questões que os concorrentes mais erram estão as de pontuação, concordância e as de crase (principalmente pela regência verbal).

Por este motivo, trouxemos três questões de crase comentadas para você se preparar melhor!

As questões abaixo caíram recentemente em provas de concursos e seguem a estrutura mais cobrada neste assunto.

Tente responder e entenda a resolução através dos comentários.

1. (INSTITUTO AOCP – 2020) Assinale a alternativa em que o acento grave indicativo de crase seja mantido ao substituir a palavra em destaque, no trecho: “Apesar de ser isso o que acontece, geralmente, às pessoas que comem bolo.”.

A – Indivíduos.

B – Seres.

C – Indivíduo.

D – Criaturas.

E – Sujeitos.

2. (VUNESP – 2019) Assinale a alternativa correta, de acordo com a regência e com o acento indicativo da crase.

A) O livro de Eva expõe o leitor à uma linguagem simbólica.

B) As pessoas apreciam à linguagem da escritora.

C) A autora refere-se à obra do poeta com emoção.

D) Ao simplificar à linguagem, a escritora facilita a leitura.

E) As histórias conduzem os leitores à um mundo de fantasias.

3. (FGR – 2018) Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto a seguir quanto ao emprego do sinal indicativo de crase.

“A casa está situada na rodovia RJ-151, ____ duas horas da capital, com o Rio Preto correndo paralelo pela sua esquerda. As árvores copadas de grande porte são obstáculo ____ uma visão perfeita da casa-sede. Próximas ao curral, na lateral direita, ficam enfileiradas espécies arbóreas frondosas de porte avantajado, semelhantes ____ europeias, formando uma grande área sombreada, com área especial para andar ____ cavalo”.

A) a – a – as – à

B) à – à – às – à

C) a – a – às – a

D) à – à – as – a

E aí? Já respondeu? Veja as respostas comentadas!

RESPOSTAS:

1 – Alternativa D.

Entenda: A resposta correta é “às criaturas”, pois a palavra criaturas é feminina, logo, a preposição a se combina com o artigo feminino definido a no plural (a + as = às).

As demais alternativas são incorretas porque se referem a substantivos masculinos. Logo, ao substituir o temo em destaque por qualquer uma delas, a preposição perderia a crase:

A) INCORRETA: aos indivíduos

B ) INCORRETA: aos seres

C) INCORRETA: ao indivíduo

D) CORRETA: às criaturas

E) INCORRETA: ao sujeito

2 – Alternativa C.

Entenda:

A – INCORRETA: A crase não deve ser empregada na preposição se esta anteceder artigo indefinido, no caso, uma.

B – INCORRETA: A regência verbal de apreciar não exige preposição. Alguém aprecia algo. Nesse caso, linguagem é precedida apenas do artigo a.

C – CORRETA: A regência de referir exige o emprego da preposição a e obra é um substantivo feminino que, no contexto da frase, está definido, logo, é precedido pelo artigo a (a + a = à).

D – INCORRETA: O verbo simplificar não exige preposição. Alguém simplifica algo e não “a algo”.

E – INCORRETA: A crase não deve ser empregada na preposição se esta anteceder artigo indefinido, no caso, um.

3 – Alternativa C.

A) INCORRETA: a – a – as – à

B) INCORRETA: à – à – às – à

C) CORRETA: a – a – às – a

Entenda:

a duas horas contém apenas a preposição. Não há crase pois não há artigo definido feminino acompanhando a palavra duas. Indicação de distância temporal.

a uma visão não deve ser marcada com crase pois não há o emprego do sinal gráfico quando a preposição a antecede artigo indefinido (uma).

às europeias é correto pois a crase marca a junção da preposição a, com o artigo definido feminino no plural que antecede europeias (a + as = às).

a cavalo não deve ser craseado pois a preposição antecede um substantivo masculino.

D) INCORRETA: à – à – as – a

Gostou? Não deixe de comentar que outras questões gostaria de ver aqui.

Fonte: Notícias Concursos