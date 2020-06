R$ 19,5 MILHÕES NO PROGRAMA DO LEITE! Marx Beltrão destaca importância da garantia dos recursos federais

O deputado federal Marx Beltrão (PSD) reafirmou nesta quarta-feira (10) a importância do aporte de R$ 19,5 milhões para investimentos no Programa do Leite em Alagoas. Um dos articuladores da garantia de repasse dos recursos no âmbito federal, Beltrão ressaltou a união do governador de Alagoas Renan Filho (MDB), do secretário de Estado da Agricultura João Lessa, da bancada federal e das cooperativas de produção leiteira de Alagoas na busca pela materialização do fomento ao Programa.

“A luta foi grande, mas, com muito trabalho, conseguimos os recursos e fico honrado por anunciar esse grande investimento em Alagoas. Essa é uma das iniciativas sociais mais importantes do nosso estado. Leva o leite à mesa de mais de 80 mil famílias que precisam muito, combate a desnutrição infantil e assegura a renda de mais de 3 mil produtores rurais. Vitória de todos! Também agradeço ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Onyx Lorenzoni, pela sensibilidade e pelo apoio integral a esta causa” disse Marx Beltrão.

“Se você é um dos quase 3 mil produtores de leite que participa do Programa. Ou se você é um dos mais de 80 mil beneficiários alagoanos que recebem o leite para sua família. Saiba que a gente trabalhou muito, lutou muito, brigou muito em Brasília, mas conseguiu vencer e arrancar do governo federal a garantia dos mais de R$ 19 milhões para o Programa do Leite. O Programa tava ameaçado e agora vai receber os recursos federais que tanto precisava para continuar beneficiando milhares de irmãos alagoanos”, afirmou o parlamentar.

Em 9 de abril de 2020, Marx Beltrão havia acionado os ministérios da Agricultura, da Cidadania e da Casa Civil da Presidência da República reivindicando investimentos urgentes do governo federal no Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa do Leite. O deputado foi relator setorial do Orçamento Geral da União (OGU) na área da Cidadania e, em seu relatório, já havia suplementado as ações de segurança alimentar com aporte de R$ 74.5 milhões.

“Mais de 80 mil famílias alagoanas são beneficiadas e a renda de mais de 3 mil produtores rurais depende desses recursos. Como relator do Orçamento do Ministério da Cidadania para 2020, reforcei os investimentos para que essas iniciativas pudessem ser ampliadas. Via requerimento de indicação encaminhado aos três ministérios envolvidos nesta operação – Agricultura, Cidadania e Casa Civil – solicitei a garantia de que os recursos necessários para a continuidade desses programas sejam disponibilizados. É determinante para a vida da nossa gente, principalmente agora durante a crise” disse na ocasião Marx Beltrão.

Programa do Leite

O Programa do Leite em Alagoas foi criado em 2002 e beneficia mais de 80 mil famílias que vivem abaixo da linha da pobreza nos 102 municípios do Estado. Cada família assistida recebe 4 litros de leite por semana e essa distribuição é feita seguindo os critérios estabelecidos pelo Programa: Indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricionais detentores do número de identificação social NIS, com perfil Bolsa Família e unidades recebedoras.

O Programa do Leite conta com vários parceiros: prefeituras municipais do Estado, Conselho Municipal e Estadual de Assistência social, entre outros, cooperativas de pequenos produtores rurais. Os benefícios trazidos pelo Programa do Leite são muitos. Já foi constatado que o leite contribui para a diminuição da mortalidade infantil; melhora as condições da gestante na hora do parto e auxilia no desenvolvimento mental das crianças em idade escolar. Sem falar, que o leite doado é, para muitas pessoas, o único alimento do dia.

