Raia Drogasil abre 162 vagas em diferentes cargos pelo país – Notícias Concursos

À procura de um emprego? A Raia Drograsil faz saber aos interessados a abertura de 162 vagas de emprego para diversos cargos. As chances são destinadas para cargos de diferentes níveis e estão distribuídas por todas as regiões do Brasil em que a empresa possui unidade.

Nascida no coração de São Paulo, na Rua José Bonifácio, a Drogasil começou a sua história. Em 28 de março de 1935, foi dado o primeiro passo para a criação da empresa com a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares do Estado de São Paulo: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Dois anos depois, em 1937, adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo.

“Confiança é a base do relacionamento, que ajuda a construir histórias e a fazer parte da vida das pessoas. Se você se identificou com a Drogasil e tem interesse em fazer parte da empresa, venha trabalhar conosco! Temos diversas oportunidade de trabalho em vários estados do país,” diz. Veja os cargos ofertados:

Cargos

Farmacêutico

Atendente Temporário

Orientador de Loja

Analista de Abastecimento

Atendente

Assistente de Estoque

Eletricista de Manutenção

Auxiliar de Reposição Logística

Ajudante de Motorista

Assistente Operacional

Cientista de Dados

Engenheiro de Dados

Analista de Contratos

Especialista em Qualidade

Benefícios

Plano de Carreira

Treinamento e capacitação de funcionários

Salário compatível com o mercado

Plano de saúde/odontológico

Auxílio refeição ou auxílio alimentação

Seguro de vida em grupo

Participação nos lucros e Desconto farmácia.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de vagas da empresa, selecionar a oportunidade na qual deseja concorrer e enviar o seu currículo.