Real Madrid x Eibar | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: No exato duelo em que Zidane alcançará a marca de 200 partidas à frente do Real Madrid, o treinador francês terá sua equipe considerada titular completa à disposição. As únicas baixas confirmadas são de atletas reservas: Nacho e Luka Jović, que estão no departamento médico. Modrić pode começar a partida entre os reservas.

Informações adicionais: Em situação incômoda na tabela de classificação, o Eibar tentará uma improvável vitória contra o todo poderoso Real sem dois jogadores importantes de seu elenco: o zagueiro Iván Ramis (lesionado) e o volante Gonzalo Escalante, suspenso por ter sido expulso na última rodada pré-paralisação.