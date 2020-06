Real Madrid x Mallorca | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Ídolo é dúvida para duelo

Informações adicionais: Para este compromisso em casa, Zidane tem os mesmos desfalques da rodada passada: Isco, Lucas Vázquez, Luka Jovic e Nacho, todos no departamento médico. A grande dúvida fica a cargo da presença do ídolo e capitão Sergio Ramos, que sofreu uma pancada no joelho na partida contra a Real Sociedad e dificilmente terá condições de jogo diante do Mallorca.

Informações adicionais: Em situação preocupante na tabela de classificação, a equipe de Palma precisará superar o líder do campeonato, contando com uma série de baixas em seu elenco: Fabri,

Ki Sung-yueng, Lumor Agbenyenu e Leonardo Koutris estão fora de combate para a partida a ser disputada na capital espanhola.

Real Sociedad 1×2 Real Madrid (21/6)

Real Madrid 3×0 Valencia (18/6)

Real Madrid 3×1 Eibar (14/6)

Mallorca

Mallorca 1×1 Leganés (19/6)

Villarreal 1×0 Mallorca (16/6)

Mallorca 0x4 Barcelona (13/6)