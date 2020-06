Real Madrid x Valencia | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: Após retornar com boa vitória sobre o Eibar, o Real volta a campo ainda sem poder contar com dois jogadores de seu sistema ofensivo: Lucas Vázquez e Luka Jovic, ambos lesionados. O primeiro ainda não tem previsão de retorno, enquanto o centroavante sérvio deve ficar fora de combate até o mês de julho.

Informações adicionais: Enquanto o Real Madrid tem problemas com suas peças de ataque, o Valencia lida com baixas em seu sistema defensivo. Líder e referência da equipe, Ezequiel Garay ainda se recupera de uma lesão no ligamento e não volta aos gramados antes de agosto. Mangala, também zagueiro, tem um problema muscular complexo e segue sem previsão de retorno.

Valencia

Valencia 1×1 Levante (12/6)



Valencia 3×4 Atalanta (10/3)



Deportivo Alavés 1×1 Valencia (6/3)