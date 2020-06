Real Sociedad x Real Madrid

Informações adicionais: Fazendo uma grande campanha sob comando de Imanol Alguacil, a Sociedad encara o Real com alguns desfalques importantes em seu elenco: o lateral Zaldua cumpre suspensão e será substituído por Gorosabel, enquanto o meia Sangalli e o atacante Barrenetxea estão no departamento médico. Ødegaard se recupera de um problema físico e é dúvida.

Informações adicionais: A lista de desfalques de Zidane envolve quatro jogadores considerados reservas, exceção a Isco, que tem somado minutos consideráveis com o treinador francês. Além do meia – fora de combate por conta de uma lesão no tendão -, Nacho, Lucas Vázquez e Luka Jovic completam a relação de ausentes do Madrid.