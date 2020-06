Receita investiga fraudes em restituições; valor chega a R$ 15 milhões – Notícias Concursos

A Receita Federal está investigando um esquema de fraude na restituição do Imposto de Renda. Foram identificadas 1,2 mil declarações de pessoa física, do ano de 2015 a 2019, de um grupo de quase 500 pessoas, com deduções contrárias com a legislação. Vale ressaltar que, as declarações foram enviadas de um mesmo computador.

De forma irregular, os documentos continham deduções relacionadas à pensão alimentícia, inclusão de dependentes e despesas médicas de instrução referente a eles. Dessa forma, os contribuintes conseguiam um aumento na restituição.

Até o momento, de acordo com apuração feita pela Receita Federal, chega a R$ 15 milhões o valor das deduções de pensão alimentícia.

Parte dos contribuintes foi notificada, segundo a Receita. As deduções indevidas foram feitas por um profissional, sem o consentimento deles. Os suspeitos terão a chance de regularizar a situação fazendo uma declaração retificadora e com o pagamento das diferenças.

Aquele que não regularizar a situação será chamado a prestar esclarecimentos e pode ser autuado com multas acrescidas em até 150% sobre o valor, além de juros. Ainda, o profissional pode responder por um processo criminal caso a investigação descubra que o profissional citado enganou os clientes ou os induziu ao erro.