Receita já recebeu quase 20 milhões de declarações – Notícias Concursos

A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (17) que já recebeu quase 20 milhões de declarações de imposto de renda até a manhã de hoje.

Em comunicado, a receita informou que foram emitidas 19.927.584 declarações em seu sistema, sendo 6,4 milhões só em São Paulo, estado com maior número de documentos entregues.

O prazo para declarar termina em 30 de junho. A data limite para realizar a entrega da declaração seria em abril, porém, em razão a pandemia do coronavírus, a entrega foi adiada.

Na semana passada, a receita informou que só irá pagar juros sobre as restituições a partir do mês que vem. De acordo com o órgão, isso ocorre pelo fato de que a Lei nº 9.250, de 1995, estabelece que só há correção “a partir da data prevista para a entrega da declaração”.

Vale salientar que, quem entrega a declaração primeiro, tem maiores chances de receber a restituição antes. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal e pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Quem tem a obrigação de declarar?

Se você se enquadra em pelo menos uma das situações abaixo, é obrigado a entregar a declaração do IR 2020.