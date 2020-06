Receita libera amanhã (23) consulta ao segundo lote de restituições – Notícias Concursos

No total, 3.306.644 contribuintes devem receber R$ 5,7 bilhões

Nesta terça-feira (23), a Receita Federal libera a consulta do segundo lote de restituições do IR 2020. O pagamento será feito no dia 30, na conta bancária indicada pelo contribuinte. No total, 3.306.644 contribuintes devem receber R$ 5,7 bilhões.

Como o prazo de entrega da declaração foi prorrogado, a Receita pagará as restituições enquanto ainda recebe as declarações do IR deste ano. Lembrando que, o prazo final para a entrega da declaração é dia 30 de junho.

Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou ligar para o número 146. Também pode ser consultado através do aplicativo Pessoa Física, disponível para Android e iOS.

Se o valor não ter sido creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).