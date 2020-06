REDAÇÃO ENEM – Passo a Passo – Notícias Concursos

REDAÇÃO ENEM: CONHECENDO AS COMPETÊNCIAS

A redação do Enem realmente é um desafio, mas devemos lembrar que ela não é tão difícil quanto parece e que os critérios de avaliação são bem definidos.

Para conseguir mandar bem na redação, é essencial tomar alguns cuidados básicos e treinar uma estrutura pré-definida, além de saber quais são as 5 competências que serão julgadas para chegar na nota final. Vamos saber mais sobre elas?

Competência 1

Na competência 1, é preciso demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita.

Ou seja, você precisa tomar cuidado com os erros de ortografia, concordância, regência e semântica. Também deve evitar escrever como se estivesse falando, pois trata-se de um texto e não de uma conversa.

Como dica para ir bem nesse primeiro ponto, o estudo do português será inevitável, além de muita leitura antes do dia da prova. Aproveite para ler tudo aquilo que gosta e treinar o seu cérebro – faz toda a diferença!

Competência 2 Na competência 2, é preciso compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.

Calma, essa competência também não é tão complicada quanto parece. Em resumo, o Enem está pedindo para que o candidato não fuja do tema que foi proposto. Por exemplo, se for pedido para falar sobre “intolerância religiosa no Brasil”, o candidato não pode começar a discutir sobre assuntos que sejam distintos

Vale lembrar que se ele escrever uma redação sobre intolerância religiosa como um todo, ele vai demonstrar que não compreendeu a proposta de redação e não desenvolveu o tema por inteiro.

Saber se manter em um tema é a base para uma boa redação. Por isso, no momento em que você estiver lendo a proposta, reserve um tempo para listar todos os tópicos que devem ser abordados no seu texto dissertativo-argumentativo.

Quando sua redação estiver finalizada, uma boa dica é ler o texto todo e se perguntar: respondi ao tema proposto ou acabei falando de outra coisa? Se for o caso, reescreva.

Competência 3 Aqui será avaliada a coerência do seu texto. Ele precisa ser claro, ter as ideias bem definidas e justificadas por argumentos.

Para não errar nessa competência é essencial um planejamento prévio de texto, anotando todas suas ideias antes de começar a escrever.

Escolha as ideias que mais fizerem sentido e estruture de forma clara e ordenada, é importante ter bem definido o momento certo de apresentar cada ideia e argumento.

Você deve pensar que quando o corretor for ler a sua redação, além da ideia geral do texto ter de estar coerente e de fácil entendimento, também precisa estar claro para ele que você fez um planejamento prévio daquele texto e não saiu escrevendo sem uma estrutura lógica.

Competência 4

Nessa competência é preciso demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação.

Será avaliada a coesão do seu texto, se ele tem uma boa estrutura de parágrafos e períodos e se segue uma estrutura lógica e formal.

O Enem espera que o candidato saiba organizar o texto de forma que os parágrafos e períodos tenham relação entre si, garantindo uma sequência coerente e conexão lógica entre as ideias.

Essa ligação pode ser feita através de conjunções, palavras específicas ou até mesmo pela própria articulação das ideias expostas.

Além da estruturação de parágrafos e períodos, essa competência também avalia a referenciação a pessoas, coisas e lugares.

Os fatos são introduzidos e retomados ao longo da evolução do texto, você pode fazer isso usando advérbios, pronomes, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, e de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas.

Lembre-se:

CADA IDEIA NOVA PRECISA ESTABELECER UMA RELAÇÃO COM AS ANTERIORES.

Se você se lembrar disso, dificilmente irá errar!

Competência 5 Nessa competência é necessário elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos Direitos Humanos e considerando a diversidade sociocultural.

Aqui é hora da solução em que a redação do Enem deve conter uma proposta de intervenção. Isso significa que o candidato deve trazer uma solução concreta e acessível ao problema que foi apresentado.

Por exemplo, o que você faria para reduzir a intolerância religiosa no Brasil? Seja claro na sua resposta, mostre quais são os agentes envolvidos, as ações e os meios para que se resolva esse problema.

Uma dica importante: conhecimento sobre leis e ministérios pode te ajudar a fundamentar sua proposta de intervenção, caso ela tenha ações relacionadas ao setor público.

Entenda que cada competência tem a pontuação de 200. Para conseguir nota máxima na sua redação Enem, é fundamental que todas elas sejam conhecidas e compreendidas a fundo.