Rede Globo abre 400 vagas no Programa Estagiar 2020 – Notícias Concursos

Na última quinta-feira (04), a Rede Globo anunciou a abertura do “Programa Estagiar 2020” com 400 vagas. As oportunidades são para estudantes de nível superior em qualquer área.

Como um dos requisitos, os estudantes devem ter previsão de formatura entre julho do próximo ano e julho de 2022, com exceção dos estudantes dos cursos de Engenharia e Computação, que poderão se inscrever com até três anos para se formar.

Também há vagas para estudantes do ensino técnico com, no mínimo, um ano para formatura ou ter concluído o ensino técnico, mas ter vínculo com a escola e disponibilidade para que a instituição assine o contrato.

Você Pode Gostar Também:

As oportunidades estão localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Porto Alegre, em áreas como Jornalismo, Esporte, Tecnologia, Negócios, e outras.

Ao todo, são 100 vagas para a área de comunicação, 100 vagas para a área de tecnologia do nível superior, 100 vagas para área de tecnologia para nível técnico e mais 100 oportunidades para estudantes do ensino superior.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de julho, pelo site ‘Vem para Globo’. A divulgação dos aprovados para as entrevistas online com os gestores está prevista para 27 a 31 de julho. As entrevistas online serão nos dias 3 e 21 de agosto, sendo uma etapa obrigatória do processo.