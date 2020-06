Reforço do Sport, Philip fala sobre expectativas por estreia e volta aos treinos: “Estou muito empolgado”

Em seu novo clube, o atacante comentou sobre a volta aos treinos e expectativas com a camisa rubro-negra. “Foi muito bom voltar à rotina de treinos. É claro que essa pausa não foi boa para nós atletas no âmbito esportivo, mas sabemos que o motivo foi algo muito maior, por isso, entendemos que esse retorno precisa ser com cautela. Aqui, no Sport, estamos seguindo todas as recomendações, o que acaba passando tranquilidade para a gente no dia a dia”, explicou.

– acrescentou Philip.

Philip tem 28 anos e foi revelado pelo Náutico. Em sua carreira, o atacante conta com passagens por América-RN, Boa Esporte e Afogados-PE – clube que o projetou para a elite do futebol nacional em 2020. Agora, no Sport, ele vai ter sua primeira oportunidade na elite do futebol no Brasil.

