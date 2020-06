Renato Portaluppi caminha para os 100 dias longe do Grêmio; treinador segue sem data para voltar ao clube

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o técnico continua no Rio de Janeiro esperando aval do departamento médico do Imortal para voltar a Porto Alegre. “É assunto de ordem médica. Será definido pelo nosso corpo médico, em conjunto com os médicos do próprio Renato”, explicou Paulo Luz, vice de futebol da equipe.

Vale lembrar que técnico passou por duas cirurgias cardíacas desde o ano passado e que ele faz parte do grupo de risco do novo coronavírus.







Até o momento, Renato Portaluppi ainda não sabe quando vai voltar ao Grêmio, no entanto, o clube tem tomado providências quanto ao local onde o comandante vai ficar no futuro. Atualmente, o hotel onde o treinador mora, que fica na zona norte de Porto Alegre, está fechado. A ideia é direcioná-lo para alguma das unidades da rede parceira do Imortal.

Internamente, o Imortal pensa no retorno do ídolo após uma maior flexibilização da prefeitura de Porto Alegre. Além da volta do treinador, o Grêmio também espera autorização do liberação do governo municipal para retomar aos treinos táticos e coletivos e ao calendário competitivo.

