Resultado da RJ da Sorte 013 – 21/06/2020

Confira o sorteio resultado da RJ da Sorte 013, Rio e Grande Rio, realizado às 09:00h, 21/06/2020 (domingo) , nas dependências da Band/Rio. O RJ da Sorte é um Título de Capitalização e está sob a responsabilidade da Capemisa Capitalizaçãp; Estado do Rio de Janeiro. …… Veja aqui, nesse Domingo, o Resultado da RJ da Sorte 013, a partir de 09:00h!!!

Cadastre seu bilhete no site oficial,”RJ da Sorte” ,e concorra aos prêmios do CADASTRO DA SORTE.

serão sorteios distintos.

EM CADA SORTEIO, nos respectivos Quadros–> para ganhar, a pessoa deverá acertar as 15 (quinze) dezenas no respectivo Quadro de seu bilhete.

Para isso, serão realizados 04 sorteios distintos, onde serão extraídas tantas bolas ( universo 01/30) quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 15 (quinze) dezenas no Quadro Específico do Sorteio.

=================== Resultado da RJ da Sorte 013 – Sorteio das Dezenas — 4º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 200.000,00!!! DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

062917110423

220207091213

180326302116

15 DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

020304060709

111213151617

182122232629

30 Resultado da RJ da Sorte 013 – Sorteio das Dezenas — 1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!! DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

020305070810

121415161819

202122232829 Resultado da RJ da Sorte 013 – Sorteio das Dezenas — 2º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!! DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

210411242207

291902272514

301323082617

0906 DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

020406070809

111314171921

222324252627

2930 Resultado da RJ da Sorte 013 – Sorteio das Dezenas — 3º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!! DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

290508211707

122401190425

062010162326 DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

010405060708

101216171920

212324252629

Nós postamos os resultados iniciais do RJ da Sorte 013 , Rio e Grande Rio, durante e logo após os sorteios!

Resultado da RJ da Sorte 013 – PRIMEIRO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 1º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

03 Bilhetes que acertaram as 15 dezenas e dividiram o Prêmio de R$ 10.000,00!! Nome Tit/NºSorte Onde comprou … 127.626 013 .. Alcântara-SG … 312.779 013 .. Centro-Itaboraí … 433.595 013 .. Penha

Resultado da RJ da Sorte 013 – SEGUNDO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 2º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

2º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

… Bilhete(s) que acertou(aram) as 15 dezenas e ganhou(dividiram) o Prêmio de R$ 10.000,00!! Nome Tit/NºSorte Onde comprou … 179.002 013 .. Praça Seca … 588.842 013 .. Sepetiba … 726.845 013 .. Bonsucesso

Resultado da RJ da Sorte 013 – TERCEIRO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 3º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

3º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

02 Bilhete que acertoaram as 15 dezenas e dividiram o Prêmio de R$ 10.000,00!! Nome Tit/NºSorte Onde comprou … ……. 013 .. 25 de Agosto-Caxias … 743.413 013 .. Glória

Resultado da RJ da Sorte 013 – QUARTO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 4º Prêmio Principal – R$ 200.000,00.

4º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 200.000,00!!!

03 Bilhetes que acertaram as 15 dezenas e dividiram o Prêmio de R$ 200.000,00!! Nome Tit/NºSorte Onde comprou … 116.836 013 .. “On Line” … 190.612 013 .. Nova Campinas-Caxias … 251.899 013 .. “On Line”

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, Resultado da RJ da Sorte 013, Rio e Grande Rio, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “Loteria RJ da Sorte”, rjdasorte.com.br. e/ou no Facebook.

Sorteio Resultado da RJ da Sorte, Rio e Grande Rio, 013 – Sorteios “CADASTRO DA SORTE”, para Bilhetes Cadastrados no Site Oficial da RJ da Sorte ( rjdasorte.com.br)

CADASTRO DA SORTE – SORTEIOS

01 Prêmio: “FIAT MOBI Easy – 1.0 Fire Flex–>VALOR de R$ 34.000,00. — Sorteio entre os Bilhetes cadastrados.

Relação do Ganhador, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou Jorge 693.810 013 Alcântara

– “Xô Aperto” – 20 Prêmios de R$ 1.000,00, Sorteios entre os Bilhetes cadastrados.

Relação Completa dos 20 Ganhadores, e confirmação no Site Oficial dessa Loteria: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou Alberto C. 589.159 013 “On Line” ……. 267.286 013 …….. Sidney J. 341.512 013 …….. ……. 408.221 013 …….. ……. 519.595 013 …….. José 448.995 013 Rocinha Carlos 334.308 013 Maricá Cristina S. 507.033 013 Jararepaguá Antônio 271.488 013 Lote XV- B.Roxo ……. 531.384 013 …….. … 612.056 013 Centro-RJ Jorge R. 637.723 013 “On Line” Robson 368.155 013 Gamboa ……. …… 012 …….. ……. …… 013 …….. ……. …… 013 …….. ……. …… 013 …….. ……. …… 013 …….. ……. …… 013 …….. ……. …… 013 ……..

ATENÇÃO; A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “RJ da Sorte”, rjdasorte.com.br e/ou no Facebook.

( fonte: Site Oficial dessa Loteria)

