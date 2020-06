Resultado final para temporários publicado – Notícias Concursos

Edital oferta vagas de nível superior para aposentados pelo regime próprio de previdência social da União

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) divulgou o resultado final do chamamento público que prevê, por tempo determinado, o preenchimento de vagas sob regime próprio de previdência social da União.

As oportunidades são para os cargos:

Engenheiro (144 vagas): Ter aposentado em cargos da Administração Pública Federal com competência específica para execução das atividades acima referidas, é fundamental possuir graduação acadêmica em Engenharia ou Arquitetura, com o devido registro no Conselho de Classe.

Ter aposentado em cargos da Administração Pública Federal com competência específica para execução das atividades acima referidas, é fundamental possuir graduação acadêmica em Engenharia ou Arquitetura, com o devido registro no Conselho de Classe. Analista Administrativo (105 vagas): Ser aposentado em qualquer cargo da Administração Pública Federal, e possuir graduação acadêmica de nível superior em qualquer área de formação, com experiência comprovada em pelo menos uma das atividades listadas para o cargo no documento.

As lotações serão distribuídas entre as cidades Minas Gerais (3); Pará (4); Rio Grande do Sul (4); Distrito Federal (224); Ceará (3); Bahia (3); Pernambuco (4); e Rio de Janeiro (4). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.677,42 a R$ 3.955,50, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 14 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ministério do Desenvolvimento Regional.

PROVAS

O chamamento público consistirá com apenas análise do tempo de efetivo exercício na Administração Pública Federal, de acordo com as observações do documento.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso