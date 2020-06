Rodada Internacional digital vai reunir micro, pequenas e médias empresas – Notícias Concursos

Será realizado entre o dia 22 e 26 de Junho uma rodada internacional de negócios do setor de alimentos e bebidas, essa rodada vai envolver micro, pequenas e médias empresas.

Uma realização entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), juntamente com o Sebrae, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Apex-Brasil.

Será a 1ª vez que o evento será realizado no modelo virtual, devido a pandemia do coronavírus.

Fornecedores brasileiros poderá se conectar com compradores de toda América Latina, além dos Estados Unidos, Índia, Emirados Árabes e Canadá.

Independente do porte, todos os segmentos terão uma grande oportunidade de expandir suas atividades e buscar negócios fora do país, as instituições brasileiras que atuam na organização do evento fazem parte do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE).

Sobre os realizadores do projeto

O Sebrae, a CNI e a Apex Brasil são responsáveis por conduzir as ações voltadas às empresas do setor de alimentos e bebidas.

A CNI coordena nacionalmente a Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), presente nas 27 unidades da federação com foco no atendimento às empresas para assegurar uma atuação competitiva no mercado Internacional.

A rodada virtual internacional é um desdobramento da Connectamericas.com, que é uma plataforma de negócios gratuita criada pela BID, essa plataforma apoia mais de 300 mil empresários cadastrados na realização de mais e melhores negociações internacionais.

A ConnectAmericas realiza anualmente várias rodadas de forma presencial, mas devido ao Covid-19 estão fazendo de forma virtual.

Inscrições

As inscrições serão realizadas entre o dia 01 a 19 de junho, e as empresas que queiram participar, podem se inscrever na plataforma e site bcbrazil.com, essa será a primeira etapa.

Em uma segunda etapa haverá o processo de seleção dessas empresas, que será avaliado a sua capacidade de exportação e o grau de correspondência com as demandas dos compradores.

As micro, pequenas e médias empresas representam 70% do número de empresas exportadoras, segundo estudo do Sebrae de 2019.

Mais de 40% das empresas exportadoras brasileiras são micro e pequenas, e foram responsáveis por vendas externas no montante de US$ 1,2 bilhões em 2018.