Rodrigo Maia defende debate com governo sobre prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 – Notícias Concursos

Nesta terça-feira, 23 de junho, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, do DEM-RJ, defendeu que seja feito debate com o governo sobre a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Maia também defende o debate sobre o auxílio evoluir para um programa de renda permanente.

Nas últimas semanas, Maia se mostrou por diversas vezes favorável à prorrogação do auxílio emergencial mantendo o valor de R$ 600, enquanto o presidente Jair Bolsonaro se mostrou favorável diversas vezes a diminuir o valor das novas parcelas. Para Maia, o programa de renda mínima permanente será uma resposta importante aos brasileiros. O presidente da Câmara já analisa a retomada da economia após a pandemia do novo coronavírus.

Além disso, Maia frisou mais uma vez que defende a prorrogação do auxílio emergencial por pelo menos mais dois meses de parcelas de R$ 600. O presidente da Câmara falou que é importante renovar por “pelo menos” mais duas parcelas além das três já garantidas.

O presidente da Câmara também afirmou que o resultado de não prorrogar o auxílio de R$ 600 pode ser pior do que os encargos financeiros de estendê-lo. “A gente sabe que tem um custo, mas o custo maior é não renovar”, disse ele, lembrando de milhões de brasileiros que estão e continuarão sem renda.

Nas últimas semanas, Bolsonaro alegou que não é possível manter as novas parcelas a R$ 600 por causa do “endividamento” do governo e já chegou a afirmar que, caso os parlamentares insistam no valor, irá vetar o prorrogamento.