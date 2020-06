SAAE Penedo realiza manutenção da rede coletora de esgoto no Centro

Mesmo sendo São João, o SAAE Penedo não para de prestar um bom serviço para a população penedense.

Desde essa segunda-feira, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, através de uma empresa terceirizada, vem realizando a manutenção da rede coletora de esgoto e poço de visita em vários pontos do Centro Histórico de Penedo.

O caminhão Hidrojateamento de Alta Pressão é capaz de realizar diversos serviços em que se faz necessário o uso de jato de água com pressão alta. O serviço faz com que desentupa as tubulações da rede, além de fazer a limpeza de trocadores de calor, limpeza de pistas, remoção de resíduos incrustados e até corte de concreto, se for necessário.

Da Redação