SAAE Penedo tem novo diretor após morte de Francisco Beltrão

A Prefeitura de Penedo, em publicação no Diário Oficial do Município, divulgou nesta sexta-feira, 16 de junho, o nome do novo Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE Penedo.

A nomeação foi dada após a morte de Francisco Beltrão, conhecido como Chiquinho Beltrão, Ex-vice Diretor da CASAL que assumiu recentemente a autarquia, em meados de abril deste ano. Chiquinho teve complicações respiratórias, onde se internou na capital alagoana e veio a falecer no dia 07 de junho de 2020.

O novo diretor do SAAE a partir desta data é Carlos Roberto dos Santos Dias. Carlos Dias pertencia a equipe trazida por Chiquinho para administrar o SAAE nessa nova gestão após a saída de Dr. Tico. Ele já assumiu interinamente, devido ao estado de saúde o então diretor, e agora foi nomeado como o chefe daquela instituição.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO