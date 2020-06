Saiba a importância da orientação contábil para o sucesso das empresas – Notícias Concursos

Para uma empresa ter sucesso e ter crescimento de forma segura, a orientação de um profissional de contabilidade é indispensável.

O contador poderá prestar informações sobre os registros contábeis, sobre o capital de giro e dos encargos e tributos obrigatórios.

O contabilista que deseja ser reconhecido como profissional de referência pelas empresas no mercado, ele precisa sempre buscar informações sobre o que acontece no mundo empresarial e sobre as constantes mudanças que acontecem nas leis do governo.

Como por exemplo, ele precisa acompanhar constantemente a reforma trabalhista para orientar as companhias sobre como proceder em relação as admissões e demissões dos seus colaboradores.

Nenhuma empresa deseja ter problemas com pagamento dos seus colaboradores ou com multas desnecessárias por falta de pagamento, para evitar esses casos com seus clientes, o profissional contábil precisa conhecer e entender sobre as leis trabalhistas, assim contribuirá com um serviço eficiente e de qualidade.

Alguns escritórios de contabilidade em Recife oferecem assessoria, treinamentos e eventos de conteúdos relacionados com as leis tributárias e com a legislação atual, para contadores que agrega conhecimento e que os ajudam em suas performances diante o cenário empresarial.

Por que o contador deve orientar o cliente?

Primeiramente para ser reconhecido como parceiro e não como uma despesa, até porque muitos empresários acham desnecessário arcar com investimento em serviços contábeis.

Por isso, o contador deve criar e estreitar relacionamento com seus clientes, mantê-los por perto e assim você participará mais da vida das empresas, isso lhe dará um forte diferencial.

Você Pode Gostar Também:

Também, reforçará a importância dos seus serviços para a sobrevivência da empresa no

mercado em momentos de crise.

Alguns pontos relevantes onde você pode contribuir para a execução das operações nas empresas são:

Explicações sobre as MPES e seus prazos

Os empresários por estarem focados nas operações e vendas do seu negócio, na maioria das vezes na consegue se manter informado sobre as obrigações fiscais e legais e acompanhar as constantes mudanças que ocorrem nelas.

Então cabe ao contador ser intermediador informativo dos seus clientes, você precisa manter-se atualizado sobre as leis e suas mudanças, assim você poderá oferecer uma orientação mais coesa de quais ações cabe as empresas adotar em tais situações.

Orientações para tornar a empresa mais organizada

O contador precisa aplicar a contabilidade construtiva para seus clientes, esse novo conceito está sendo adotado por bons profissionais do ramo e por isso vêm ganhando referência no mercado.

Educação consultiva para seus clientes

Hoje é mais que comprovado que todo contador precisa ser consultor dos seus clientes, isso mais se reforça pelo fato que a contabilidade é uma ciência consultiva por natureza, desde do seu princípio a contabilidade é usada como ciência base para o apoio ao gestor, ao administrador, ao empreendedor no processo de tomada de decisão.

Então, contador, se você deseja satisfazer as necessidades do seu cliente e atingir uma posição de referência no mercado de atuação, é fundamental você estar bem informado, adotar essas ações e torná-las como hábito.